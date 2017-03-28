В Генштабе рассказали, откуда вероятен ракетно-ядерный удар США

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США могут создавать скрытный компонент, который позволит нанести внезапный ракетно-ядерный удар по России, считают в Генштабе. В частности, отмечается, что крылатые ракеты с американских баз ПРО в Румынии и Польше угрожают всей европейской части нашей страны.

США создают скрытный компонент, который может позволить нанести внезапный ракетно-ядерный удар по России, считают военные нашей страны. Об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления российского Генштаба генерал-лейтенант Виктор Познихир, передает "Интерфакс".

"Нахождение американских баз ПРО в Европе, корабли ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории, создает мощный скрытный ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по России", - подчеркнул генерал.

Кроме того, он отметил, что крылатые ракеты с американских баз ПРО в Румынии и Польше угрожают всей европейской части России.

Познихир подчеркнул, что на этих базах также используются аналогичные универсальные пусковые установки Мк-41, с которых на кораблях осуществляются пуски противоракет и крылатых ракет "Томахок". "Замена противоракет на европейских базах ПРО крылатыми ракетами "Томахок" может осуществляться скрытно и в короткие сроки", - приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что возможность использования корабельной пусковой установки в наземном варианте для размещения крылатых ракет типа "Томахок" является грубым нарушением договоренностей. Генерал подчеркнул, что крейсеры и эсминцы ПРО ВМС США также являются носителями крылатых ракет "Томахок" с дальностью стрельбы до 2,5 тысячи километров.

Кроме того, в Генштабе уверены, что стратегическая ПРО США направлена против российских и китайских баллистических ракет. Познихир отметил, что Вашингтон делает это под предлогом противодействия северокорейской и иранской ракетных угроз. По его словам, это нарушает баланс сил сдерживания.

Также американские системы ПРО могут поставить под угрозу космическую деятельность любой страны, в том числе и России, утверждает Познихир.

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