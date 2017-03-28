Лукашенко: у нас с Путиным блестящие отношения

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Минску и Москве не нужны посредники. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, он находится в блестящих отношениях с Владимиром Путиным, а когда придет время, готов встать с ним спиной к спине и отстреливаться. Странам делить нечего, потому что их связывают братские отношения, уверен Лукашенко.

Белоруссии и России делить нечего, потому что их связывают братские отношения, а для того, чтобы обсудить разногласия, главам двух стран не нужны посредники. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи с послом Армении Арменом Хачатряном, пишет "Русская планета".

"Сегодня уже про Россию говорят, что посредники там нужны между Путиным и Лукашенко. Да успокойтесь - у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие. И подберем время, встретимся. Если есть какие-то проблемы, мы их решим. Без посредников мы решим вдвоем, и нам не надо никакое посредничество, - заявил Лукашенко.

Глава государства признался, что не испытывает симпатии к политикам, которые предлагают посреднические услуги для решения проблем.

"Я Владимиру Путину как-то публично сказал, может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят", - вспомнил белорусский лидер.

В начале 2016 года Белоруссия заявила о несправедливой цене на российский газ и в одностороннем порядке снизила выплаты за него. В России в свою очередь заявили о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию. В октябре Минск и Москва объявили, что компромисс достигнут. Тем не менее, спор до сих пор остается открытым.

В феврале 2017 года Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за "нанесение ущерба" его государству.

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