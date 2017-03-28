Выборы президента РАН могут состояться 27 сентября

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Выборы президента Российской академии наук, по словам и.о. президента РАН Валерия Козлова, могут состояться 27 сентября. Выборы должны были пройти 22 марта, но все три кандидата, включая академика Фортова, сняли свои кандидатуры.

Выборы президента РАН, предположительно, могут пройти 27 сентября, передает "Интерфакс" слова исполняющего обязанности президента РАН Валерия Козлова.

"Сегодня был президиум, и мы предварительно договорились, что общее собрание будет 26 сентября, а 27-го, предположительно, мы будем выбирать президента Российской академии наук", - сообщил Козлов.

Он отметил, что официальное решение президиум РАН озвучит на заседании11 апреля.

Выборы президента РАН должны были состояться 22 марта, но претенденты - Владимир Фортов, Александр Макаров и Владислав Панченко – сняли свои кандидатуры с выборов, предложив доработать правила процедуры выборов. Полномочия действующего тогда главы РАН Фортова истекли 27 марта, исполняющим обязанности главы академии стал вице-президент Валерий Козлов.

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