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Перевозить детей до 12 лет теперь можно не только в автокресле. В этом случае должны применяться альтернативные специальные средства с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Такое решение вынес Верховный суд вынес после жалобы жителя Екатеринбурга.

Верховный суд разрешил перевозить детей до 12 лет без автокресла, передает "МИР24". В этом случае должны применяться альтернативные средства.

Такое решение суд вынес после жалобы жителя Екатеринбурга Владимира Меркулова, которого в мае 2010 оштрафовали на 3 тысячи рублей из-за того, что он перевозил своего ребенка в универсальном детском удерживающем устройстве, а не в автокресле.

Суд отменил штраф Меркулову. В решении отмечается, что перевозить детей до 12 лет можно не только в автокреслах, но и с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

С 1 января 2017 года в ПДД появились новые правила. Например, дети до семи лет должны перевозиться исключительно в фиксирующем устройстве. Детское кресло можно устанавливать только на заднем сидении. Устройство должно будет соответствовать параметрам ребенка.

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