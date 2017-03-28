Спикер Рады ждет вторжения России во время учений "Запад-2017"

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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что во время совместных учений России и Белоруссии "Запад-2017" может произойти "прямая агрессия" против страны.

Совместные военные учения России и Белоруссии "Запад-2017" вызывают беспокойство на Украине, признался спикер Верховной Рады Андрей Парубий. По его словам, Киев не исключает, что таким образом может быть совершена "прямая агрессия" против страны.

"Не следует исключать худшего сценария: использование учений как минимум для дискредитации Белоруссии, а как максимум - осуществления прямой агрессии или диверсионной подрывной деятельности на территории Белоруссии против нашего государства", - сказал Парубий, передает "Укринформ".

Спикер Рады назвал особенно важным, чтобы "наступление на Украину не началось одновременно как на территории России, так и территории украинско-белорусской границы". По его словам, у Украины протяженная граница с Белоруссией, в связи с чем Киев не может рассматривать свои отношения с Минском отдельно от проблем российской агрессии против его страны.

Об этом Парубий заявил во время VIII сессии Межпарламентской ассамблеи Украины, Польши и Литвы в Варшаве.

В феврале, выступая на оперативном сборе руководства Генштаба Украины, президент страны Петр Порошенко заявил, что угроза военного вторжения России на украинскую территорию сохраняется. В ответ российский сенатор Алексей Пушков отметил, что у украинского лидера не тот масштаб.

Говоря об учениях "Запад-2017", президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они будут носить исключительно оборонительный характер и представители НАТО смогут наблюдать за их проведением.

Киев неоднократно обвинял Россию в агрессии по отношению к Украине, а также в присутствии российских войск в Донбассе. Документальных подтверждений этих заявлений власти страны не предоставляют. Москва подобные претензии отвергает.