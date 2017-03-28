Приоритетной версией гибели начальника РСУ МВД является заказное убийство

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Приоритетной версией гибели начальника ремонтно-строительного управления МВД Николая Волкова является заказное убийство. По словам представителя ГСУ СКР по Москве Юлии Ивановой, не исключается также, что его убили во время разбойного нападения с целью ограбления.

Следственный комитет рассматривает заказное убийство в качестве приоритетной версии гибели начальника ремонтно-строительного управления МВД Николая Волкова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

"Одной из приоритетных является версия заказного убийства, связанного с его профессиональной деятельностью. Кроме того, не исключается версия разбойного нападения с целью похищения имущества, принадлежащего погибшему", - сказала она.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что приоритетной версией является убийство с целью ограбления.

Преступление произошло на Осенней улице в Москве. По версии следствия, неизвестные напали на Волкова, похитили сумку, а затем произвели выстрелы, от которых он скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется розыск подозреваемых, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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