Саакашвили стал украинским телеведущим

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Михаил Саакашвили будет вести еженедельную телепередачу "Другая Украина" на канале Zik. Он пообещал, что покажет "такую Украину, какой ее не показывает ни один канал".

Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Украины, стал ведущим еженедельного ток-шоу "Другая Украина" на телеканале Zik. Об этом он написал в своем Facebook.

Он рассказал, что планирует показать "такую Украину, какой ее не показывает ни один канал".

На страничке в соцсети Саакашвили выложил фотографии со съемочной площадки, где видно, что он ведет передачу рядом с собачьей будкой. Ранее президент Украины Петр Порошенко во время посещения Харьковского тракторного завода заявил, что его оппоненты "в жизни собачьей будки не построили". Его высказывание вызвало резкую реакцию ряда украинских политиков, в том числе и у Саакашвили, передает ТАСС.

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