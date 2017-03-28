Путин подписал закон о натуральном возмещении по ОСАГО
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Владимир Путин подписал закон о замене денежных выплат по ОСАГО. Согласно закону, страховая компания будет самостоятельно ремонтировать автомобиль в автосервисах в течение 30 дней.
Поправки к закону об ОСАГО, который лишает автовладельцев возможности получать денежные выплаты в качестве возмещение ущерба при ДТП, утверждены президентом Владимиром Путиным.
Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, страховая компания будет самостоятельно ремонтировать автомобиль в автосервисах в течение 30 дней. Автовладельцы смогут получать компенсацию в денежном эквиваленте только в случае полного разрушения автомобиля, смерти или получения тяжелых травм потерпевшим.
В апреле 2016 года президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ разработать предложения по совершенствованию системы ОСАГО.
17 марта 2017 года Госдума приняла закон о натуральном возмещении по ОСАГО.
В ЦБ ранее объясняли необходимость принятия закона возросшим число "авантюристов", которые завышают страховые выплаты на основании фейковых экспертных заключений.
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