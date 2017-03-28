Сотрудник ДПС сбил девушку на переходе на северо-западе Москвы

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Сотрудник полиции на служебной машине сбил девушку, которая перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Свободы в столице. После происшествия он сразу же вызвал бригаду медиков для оказания помощи пострадавшей. По данному факту проводится проверка.

Сотрудник ДПС сбил девушку на наземном пешеходном переходе на северо-западе столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу. Инцидент произошел во вторник днем на улице Свободы.

"Сотрудник ДПС УВД по СЗАО Москвы, управляя служебной автомашиной и направляясь на вызов, совершил наезд на девушку, перебегавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейский сразу же вызвал бригаду скорой помощи для оказания помощи пострадавшей. По данному факту проводится проверка.

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