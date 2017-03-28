Российский ВПК сделает акцент на производстве интеллектуального оружия

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Новая государственная программа вооружения на 2018-2025 годы предусматривает серийное производство интеллектуальных систем вооружения. Кроме того, по словам источника в коллегии ВПК, акцент будет сделан на развитии средств военно-космической обороны, стратегических ядерных сил, систем связи, разведки и управления.

Российская программа вооружения на 2018-2025 годы предусматривает акцент на производство интеллектуальных систем вооружения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в коллегии Военно-промышленной комиссии.

"В новой Госпрограмме вооружения (ГПВ) будет сделан акцент на серийные закупки и постановку на серийное производство интеллектуальных систем вооружения", - рассказал он по итогам заседания, на котором рассматривался проект госпрограммы.

По словам источника, среди приоритетных направлений также рассматриваются развитие средств военно-космической обороны, стратегических ядерных сил, систем связи, управления, разведки, радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратов, роботизированных ударных комплексов, современной транспортной авиации, высокоточного оружия и средств борьбы с ним, систем индивидуальной защиты военнослужащих.

При реализации госпрограммы будут применяться отечественные комплектующие, в том числе созданные на основе результатов плана импортозамещения по отдельным позициям, которые ранее поставлялись из Украины и западных стран.

"Еще одной важной особенностью новой программы вооружения стало участие в ее разработке и реализации генеральных конструкторов и руководителей приоритетных технологических направлений, а также принципа реализуемости запланированных технических мероприятий", - сказал источник.

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