В Омске скорая опоздала к пациенту из-за автоледи, не умеющей сдавать назад
В Омске женщина-водитель не пропустила машину скорой помощи, объяснив свое действие тем, что не умеет "сдавать назад".
Следственный комитет по Омской области начал доследственную проверку по сообщениям СМИ, в которых говорится, что женщина-водитель не пропустила машину скорой из-за неумения ездить задним ходом.
Прокуратура Омска тоже заинтересовалась этим случаем и собирается проверить автошколу, которая выдала права женщине-водителю, передают местные СМИ.
Ранее в соцсети появилась информация, что возле дома на улице Дианова в городе Омске женщина на иномарке перегородила дорогу скорой помощи, заявив, что не умеет сдавать назад. Фельдшерам пришлось выйти из машины скорой помощи и идти пешком.
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