Петербургский избирком принял заявку на референдум против передачи Исаакия РПЦ

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Избирательная комиссия Санкт-Петербурга зарегистрировала инициативную группу по проведению общегородского референдума по вопросу сохранения музейного статуса Исаакиевского собора. Решение о возможности проведения плебисцита должно принять петербургское Законодательное собрание.

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга утвердила заявку на референдум по вопросу сохранения музейного статуса Исаакиевского собора. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на избирком.

"Представленное ходатайство о проведении референдума соответствует законодательству. Комиссия постановила направить постановление о регистрации инициативной группы в Законодательное собрание Петербурга", - сообщила зампред комиссии Надежда Лебедева.

На общегородской референдум предлагается вынести вопрос "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: Собор Исаакия Далматского, Собор Воскресения Христова, Собор имени апостолов Петра и Павла должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?".

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