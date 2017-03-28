ЕСПЧ присудил нижегородцу €48,5 тыс. после полицейских пыток

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ЕСПЧ присудил нижегородцу 48,5 тысяч евро компенсации за пытки. В 2004 году несовершеннолетнего Антона Шестопалова избили сотрудники милиции Нижнего Новгорода.

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 48,5 тысяч евро нижегородцу Антону Шестопалову. В 2004 году его избили сотрудники милиции Нижнего Новгорода.

В сообщении на сайте ЕСПЧ говорится, что 24 мая 2004 года Шестопалова задержали по подозрению в изнасиловании знакомой. После многочасовых пыток несовершеннолетний оговорил себя, следует из материалов дела.

После медицинского освидетельствования врачи диагностировали у нижегородца закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные ушибы. Спустя время знакомая письменно засвидетельствовала, что Шестопалов ее не насиловал.

В 2008 году Советский районный суд Нижнего Новгорода присудил Шестопалову 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и еще 100 тысяч рублей в качестве компенсации за неэффективное расследование заявления о пытках.

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