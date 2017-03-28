Путин разрешил проводить перепись населения через интернет

Теги: Общество путин интернет перепись

Владимир Путин подписал закон, позволяющий проводить перепись населения через интернет. Такая функция будет доступна при условии регистрации на портале госуслуг.

Президент России Владимир Путин разрешил использовать интернет для проведения переписи населения. Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что отбор сведений через интернет во время переписи будет возможен только при регистрации в федеральной государственной информационной системе.

Путин также одобрил микроперепись населения (не менее 5% населения) для статистических наблюдений в период между всероссийскими переписями.

Ранее закон был одобрен Госдумой 15 марта и Совфедом 22 марта.

Перепись населения России ожидается в 2020 году.