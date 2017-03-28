В Госдуме предложили отбирать авто у злостных нарушителей ПДД

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Председатель комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил конфисковывать автомобили у лишенных прав водителей, нарушающих правила дорожного движения. По его мнению, в случае, если нарушитель не является собственником авто, необходимо взимать штраф, соразмерный стоимости машины.

У злостных нарушителей правил дорожного движения, лишенных водительских прав необходимо отбирать автомобили. С такой инициативой выступил глава комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Систематическое злостное нарушение правил дорожного движения следует наказывать не только пожизненным лишением прав водителей-лихачей. В случае если после применения подобной меры воздействия правонарушитель продолжит использование транспортного средства уже без разрешающих на то документов, автомобиль должен подлежать конфискации", - передает его слова ТАСС.

По мнению парламентария, в случае, если водитель не является собственником автомобиля, штраф для него должен быть соразмерен стоимости транспортного средства.

"В таком варианте ездить по тротуарам и умышленно представлять опасность для пешеходов будет еще и весьма затратно", - считает депутат.

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