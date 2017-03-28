В Минфине определили сроки введения tax free в России

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Закон о tax free может заработать с 1 октября 2017 года. Об этом сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. По его словам, в рамках пилотного запуска системы иностранные покупатели смогут получать возмещение НДС с алкогольной продукции.

Подготовленный Минфином законопроект о порядке предоставления иностранным гражданам права на возврат НДС по покупкам, совершенным на территории России, будет внесен в правительство через две недели и заработает с 1 октября 2017 года. Предварительные сроки определил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

В рамках пилотного запуска системы tax free иностранные покупатели смогут получать возмещение НДС с алкогольной продукции, передает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

"В настоящее время [tax free] будет распространяться на любые товары, кроме подакцизных. Но все равно будет распространяться на алкоголь, хоть это и подакцизный товар", - сказал Сазанов.

Глава департамента добавил, что правительство будет иметь право указать товары, компенсации налога по которым не будет.

Ранее Минфин подробно рассказал о том, как будет применяться tax free. В частности, право вернуть НДС получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, при предъявлении паспорта и при условии вывоза этих покупок за пределы таможенной территории ЕАЭС.

В январе в пассажирском терминале аэропорта "Домодедово" запустили систему tax free. НДС на товары, купленные в странах Евросоюза, можно вернуть по прилету в Москву. Для возвращения средств необходимо предъявить заполненные формы, чеки и товары.

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