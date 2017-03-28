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Все отделения Сбербанка на Украине разблокировали. Отделение в Днепре уже работает, а банки в Киеве и Запорожье возобновят работу завтра. Накануне Сбербанк объявил о продаже своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов, в который вошли латвийский Norvik Banka и частная белорусская компания.

Все отделения Сбербанка на Украине разблокированы. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка на Украине.

Как передает RNS, два из них, в Киеве и Запорожье, в настоящее время готовятся к возобновлению обслуживания клиентов и откроются завтра в штатном режиме. Отделение банка в Днепре уже работает, уточнил в разговоре с агентством представитель Сбербанка.

Накануне стало известно, что Сбербанк продает свое дочернее отделение на Украине. Покупатели - объединение компаний из Латвии и Белоруссии. Сделку планируют завершить в течение полугода. Такое решение было принято после того, как Украина ввела санкции против пяти работающих в стране структур российских банков. Кроме этого, нормально функционировать им не давали радикалы.

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