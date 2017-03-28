Месси пропустит четыре матча отборочного тура чемпионата мира

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пропустит четыре ближайших матча отборочного тура чемпионата мира. Как сообщили в ФИФА, дисквалификация связана с оскорблениями со стороны футболиста в адрес помощника судьи во время встречи аргентинской сборной со сборной Чили в минувший четверг.

Лионель Месси пропустит ближайшие четыре матча отборочного тура чемпионата мира в составе сборной Аргентины. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на ФИФА.

Месси был дисквалифицирован за оскорбления в адрес помощника судьи во время матча против сборной Чили в четверг. О своем решении ФИФА объявила за несколько часов до начала отборочного матча чемпионата мира Аргентина-Боливия. Уже в этой встрече Месси не сможет принять участия.

"Это решение принято в полном соответствии с предыдущими постановлениями Дисциплинарного комитета ФИФА в подобных случаях", - говорится в заявлении международной организации.

Аргентинский футболист также был оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков (10160 долларов). Месси и федерация футбола Аргентины могут обжаловать решение ФИФА.

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