Россия и Иран договорились о безвизовых поездках для своих туристов

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В Кремле по итогам встречи Владимира Путина и президента Ирана Хасана Рухани подписаны соглашения о безвизовых турпоездках и о передаче заключенных. А также меморандумы в области энергетики, нефти и газа, информационных технологий, спорта, ЖКХ и электрификации.

В Москве состоялись переговоры президента Владимира Путина и его иранского коллеги Хасана Рухани. По результатам встречи был подписан пакет документов, среди которых – соглашение о безвизовых поездках для туристических групп.

Также Москва и Тегеран приветствовали скорейшее завершение работы по подписанию временного соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, обсудили поставки в Иран среднемагистральных самолетов Sukhoi SuperJet-100 и вертолетов для санитарной авиации.

Россия поддержала заявку Ирана на вступление в ШОС и выступила за скорейшее ее рассмотрение.

Путин и Рухани решительно осудили терроризм во всех его формах и проявлениях, в частности декабрьский теракт в Анкаре, в результате чего погиб посол России в Турции Андрей Карлов. Стороны выразили обеспокоенность в связи с ростом экстремизма в Афганистане, также обсудили сирийский конфликт.

По итогам переговоров Россия и Иран подписали 15 документов по сотрудничеству. Это соглашения о безвизовых групповых туристических поездках граждан двух стран и о передаче заключенных. А также меморандумы о взаимопонимании по транспортировке ядерных материалов, о сотрудничестве в газовой сфере, в области торговли электрической энергии, в области физической культуры и спорта, в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в области связи и информационных технологий, в области транспортировки ядерных материалов, о стратегическом сотрудничестве по электрификации железных дорог.