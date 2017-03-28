На территории американского Белого дома объявлена тревога

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На территории Белого дома в США объявлена тревога после обнаружения подозрительного свертка. Как сообщили СМИ, южная лужайка рядом со зданием оцеплена, близлежащие улицы оцеплены.

Рядом с Белым домом в Вашингтоне сотрудники секретной службы обнаружили подозрительный сверток. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря спецслужбы.

По данным телеканала NBC, южная лужайка Белого дома оцеплена в связи с инцидентом. Близлежащие улицы перекрыты.

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