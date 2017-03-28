Минпромторг оставит без ответа новые санкции США

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"Авиаэкспорт" может столкнуться со сложностями в получении валютных средств по внешнеторговым контрактам после введения новых санкций США против восьми российских компаний. Однако, как заявили в Минпромторге, Россия не готовит ответные мере.

Минпромторг России не готовит ответных мер после введения США новых санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

При этом, как заявили в ведомстве, "Авиаэкспорт" может столкнуться со сложностями в получении валютных средств по внешнеторговым контрактам.

Ранее США ввели новые санкции в рамках так называемого законодательства о нераспространении по Ирану, КНДР и Сирии против восьми российских компаний, которые связаны с авиастроением и подготовкой летных специалистов.

Под ограничительные меры попали входящие в Ростех АО "Рособоронэкспорт", НПО "Базальт", АО "150-й авиационный ремонтный завод", коломенское Конструкторское бюро машиностроения. В Москве назвали новые санкции США подрывом борьбы с терроризмом.

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