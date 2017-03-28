Беспорядки в Париже: хроника событий

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Массовые беспорядки вновь вспыхнули в Париже во время очередной акции против полицейского произвола. Поводом для народных волнений стало убийство гражданина Китая, которое произошло в минувшее воскресенье. 56-летнего Ли Шайо стражи порядка застрелили в его собственном доме. Почтить память Шайо на улицы французской столицы вышли сотни людей

Возле участка полиции собрались несколько десятков выходцев из Китая, рассказал "ТВ Центр". Они потребовали отпустить своих земляков, задержанных во время вчерашних беспорядков в 19-м округе Парижа.

В толпе – преимущественно молодежь. Среди протестующих был и племянник застреленного полицейским мужчины Лу Лу Ченг.

"Мы чувствуем отвращение, мы чувствуем ненависть. Офицер не может вот так вот просто взять и застрелить. Это несправедливо стрелять в человека в его же доме, когда вокруг дети. Поэтому мы хотим правды. Вчера мы просто пришли зажечь свечи и все", - рассказал он.

Зажжением свечей вчерашняя акция выходцев из Китая не ограничилась. Поминовение застреленного соотечественника обернулось погромами и драками с полицией. В офицеров полетели камни, бутылки, металлические ограждения. Первое время полицейские не применяли силы, даже когда под ногами у них взрывались дымовые шашки. Но когда толпа начала громить патрульные автомобили, бить стекла и поджигать машины, полиция начала действовать по инструкции: в ход пошли дубинки.

Троих погромщиков задержали. Осколками и камнями были ранены трое полицейских. В результате бесчинств 150 якобы мирных протестующих, кварталы 19-го округа сейчас напоминают декорации к остросюжетному боевику.

На улицы Парижа этнические китайцы вышли после того, как приехавший на вызов наряд полиции застрелил 56-летнего гражданина КНР. Причины произошедшего разнятся. На пульт дежурного позвонили соседи погибшего Ли Шайо и рассказали, что из его квартиры раздаются звуки ссоры и детского плача. По версии полиции, когда офицеры зашли в помещение, то были неоднократно атакованы человеком с холодным оружием в руках.

"Он ранил одного полицейского в плечо. Но благодаря бронежилету, ранение оказалось несерьезным. Во время третьей атаки полицейскому не оставалось ничего другого кроме как применить оружие", - сообщил представитель профсоюзного центра Франции Эдди Сид.

По его словам, другого способа обездвижить нападавшего у полицейских на тот момент не было.

"Ограниченное пространство, вокруг члены семьи. Полицейский оправданно и законно применил. У государства есть монополия на легитимную защиту, а вот насилие с его стороны было абсолютно незаконно", - добавил Сид.

По версии родственников погибшего, огонь на поражение был открыт без предупреждения. Дочь Ли Шайо в интервью французским газетам рассказала, что когда прибыл наряд, отец разделывал ножницами рыбу на кухне. И машинально пошел открывать дверь со столовым прибором в руке. В полиции говорят: жалобы от соседей на эту семью поступали и раньше, а ее глава якобы страдал психическим расстройством. Неадекватное поведение погибшего подтверждают и те, кто сейчас протестует против действий патрульных. Правда интерпретируют его выходки весьма своеобразно.

"Его дети уже все объяснили. Однажды, несколько месяцев назад, он действительно вышел из себя. Он разозлился, потому что его дети не работали, а только все время смотрели телевизор. А он хотел, чтобы они и учились, и работали. Да, он слегка вышел из себя и выбросил телевизор из окна, но у него нет психических расстройств. Это ложь. И нужна она лишь для того, чтобы оправдать действия полицейских", - заявила член ассоциации китайцев в Париже, студентка Хиху Чан.

Китайские власти выразили возмущение убийством своего гражданина. В Пекине это трактуют именно так. МИД республики заявил Франции протест. Слова официального представителя ведомства прозвучали весьма категорично.

"Министерство иностранных дел КНР придает большое значение случившемуся и немедленно проинструктировало посольство Китая во Франции срочно запустить ответный механизм. Мы настаиваем на скорейшем установлении истины и ожидаем, что Франция примет меры, необходимые для обеспечения безопасности законных прав и интересов граждан Китая, находящихся на ее территории. Также мы рассчитываем на то, что французская сторона будет разумно подходить к реакции китайского сообщества на случившееся", - сказал официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Французские власти в ответ назвали безопасность китайцев на своей территории одним из приоритетов. Но напомнили: расследование как раз и ведется для того, чтобы прояснить все обстоятельства гибели гражданина КНР. Протестующие, не дожидаясь каких-либо официальных заключений, обещают продолжать протесты на улицах Парижа.

Лилия Акиньшина, Тимур Абдуллаев, Илья Титов, "ТВ Центр"