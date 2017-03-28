Представительство России при ООН призвало мировые СМИ к объективности

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Западная коалиция приостановила антитеррористическую операцию в иракском Мосуле. Причиной тому – многочисленные ошибки, которые стоили жизней сотням мирных граждан. Президент страны Фуад Масум назвал происходящее в городе гуманитарной катастрофой и призвал расследовать действия американских военных.

Как отметил "ТВ Центр", речь идёт, в частности, о продолжительных бомбёжках 17 марта, в результате которых погибли более 200 мирных жителей. Правозащитники из Amnesty International обвинили командование США в том, что оно не приняло необходимых мер предосторожности.

В газете The Washington Post бомбардировку Мосула назвали самой страшной атакой ВВС США на мирных жителей за последние 25 лет. Правда большинство западных СМИ предпочли вновь не заметить гибель людей. Это в очередной раз отметили российские дипломаты в заявлении, которое опубликовало постоянное представительство нашей страны при ООН.

"Ежедневные трагедии Мосула откровенно замалчиваются международными СМИ и неправительственными организациями несмотря на то, что с учётом остающегося в западном Мосуле населения (порядка 600 тысяч человек) масштаб происходящего в разы катастрофичнее алеппских событий. Призываем отказаться от двойных стандартов и объективно освещать обстановку в Мосуле, в Сирии и где бы то ни было", - говорится в документе.