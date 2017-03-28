В Магадане уволили воспитательницу детского сада, из которого сбежал ребенок

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Сотрудники Следственного комитета и прокуратуры проверили в Магадане один из детских садов. Именно из него в конце прошлой недели самовольно ушёл трехлетний мальчик. Некоторое время ребёнок практически раздетый бродил по городу, пока его не обнаружили случайные прохожие и не передали полицейским. Сотрудники дошкольного учреждения вообще не заметили пропажи воспитанника, при том, что системой видеонаблюдения оборудованы и само здание, и территория около садика.

Он осторожно выглянул в коридор, предусмотрительно оглянулся, не забыв закрыть за собой дверь, и пустился наутёк, рассказал "ТВ Центр". За приключениями Матвея в этот момент наблюдали только видеокамеры. Они-то и запечатлели шустрого мальчика, который ушел из детского сада в одних сапогах.

"Мальчик, просто, в силу своего возраста, наверное, очень даже самостоятельный. И вполне возможно, что он чуть-чуть обгоняет свой возраст в развитии. Ну, для трех лет он очень соображает хорошо", - отметил помощник прокурора Магадана Иван Воробьев.

Сейчас путь Матвея изучен детально, а в день побега на улепётывавшего со всех ног трехлетнего воспитанника детсада никто не обратил внимания. Почему – теперь пытается разобраться Иван Воробьев. Помощник городского прокурора раз за разом просматривает видеозаписи побега. Уже опрошены родители воспитанников садика, воспитатели, а гарантии, что такого побега больше не повторится у помощника прокурора, определенно, нет.

"Мы через ворота зашли. Они нараспашку. Там ребёнок проскочит на ура и может куда угодно направиться", - пояснил Воробьев.

Трехлетний Матвей направился на улицу. Убежать успел довольно далеко. Маленького мальчика без верхней одежды нашли прохожие. Через час после побега за мальчиком пришла его мама. Воспитатель ответила – Матвея уже кто-то забрал.

"Инициирована проверка в части возможного состава преступления, предусмотренного статьёй 293 уголовного кодекса – это халатность. А также статьи 238 – это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Магаданской области Вячеслав Каночкин.

Руководство детского сада не скрывает: дошколята были бы в большей безопасности, если бы за камерами наблюдения кто-то следил. Воспитателям следить за картинкой некогда, а нанимать отдельного человека, в бюджете учреждения нет средств. Денег нет даже на обычного охранника у входа, поэтому с нетерпением ждут, когда подойдет очередь на установку домофона. А пока в качестве профилактики в детском саду провели внеплановый инструктаж. И на всякий случай уволили сотрудницу – ту самую, которая присматривала за группой маленького Матвея. Женщина замещала заболевшую воспитательницу и не успела выучить всех малышей.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"