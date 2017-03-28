Террорист Карлос Шакал получил третий пожизненный срок во Франции

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67-летний мировой террорист Карлос Шакал получил третий пожизненный срок за организацию теракта в Париже в 1974 году. Сейчас он уже отбывает два пожизненных срока во Франции в тюрьме "Клерво".

Венесуэлец Ильич Рамирес Санчес, известный под прозвищем Карлос Шакал, приговорен французским судом к третьему пожизненному сроку за теракт в Париже в 1974 году, передает "Интерфакс".

Его признали виновным в гибели двух и ранении 34 человек в результате взрыва гранаты в парижской торговой галерее "Драгстор".

Ильич Санчес отбывает два пожизненных срока в парижской тюрьме "Клерво" за убийство двух полицейских в 1975 году в Париже и за серию взрывов в 1982-1983 годах в Париже и Марселе, в результате чего погибли 11 человек и 150 ранены.

Санчес осуществлял террористические операции в интересах "Народного фронта освобождения Палестины", "Красных бригад", "Красной армии Японии", Организации освобождения Палестины.

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