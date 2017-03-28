19:16, 28 марта 2017

В США у Белого дома задержали мужчину с подозрительным предметом

Теги:  В мире  сша  белый дом  задержание

В США возле Белого дома задержан мужчина с предметом, предположительно, взрывным устройством, возле Белого дома. Неизвестный сообщил сотрудникам Секретной службы, что в его сумке находится бомба. Ранее на территории Белого дома была объявлена тревога после обнаружения подозрительного свертка.

У Белого дома задержан мужчина с подозрительным предметом. По предварительной версии, сверток – взрывное устройство, передает Fox News.

По данным телеканала, мужчина сам сообщил сотрудникам секретной службы, что в его сумке находится бомба.

Ранее рядом с Белым домом в Вашингтоне сотрудники секретной службы обнаружили подозрительный сверток и объявили тревогу. Южная лужайка Белого дома была оцеплена.

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