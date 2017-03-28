В США у Белого дома задержали мужчину с подозрительным предметом

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В США возле Белого дома задержан мужчина с предметом, предположительно, взрывным устройством, возле Белого дома. Неизвестный сообщил сотрудникам Секретной службы, что в его сумке находится бомба. Ранее на территории Белого дома была объявлена тревога после обнаружения подозрительного свертка.