Парламент Шотландии одобрил проведение референдума о независимости

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Парламент Шотландии проголосовал за проведение второго референдума о независимости от Великобритании. 69 членов парламента проголосовали за плебисцит, 59 высказались против. Голосование должно было пройти еще 22 марта, но его перенесли из-за теракта в Лондоне.

Парламент Шотландии проголосовал за второй референдум о независимости от Великобритании, пишет The Telegraph.

За проведение плебисцита проголосовали 69 членов парламента, 59 высказались против. Голосование должно было пройти 22 марта, но его перенесли из-за теракта в Лондоне.

27 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не следует проводить референдум, пока не завершены переговоры о выходе Великобритании из ЕС.

29 марта Мэй уведомит руководство Евросоюза о намерении страны покинуть организацию.

Первый референдум состоялся 2014 году. Тогда 55% населения Шотландии высказалось против независимости.

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