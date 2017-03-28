Парламент Шотландии одобрил проведение референдума о независимости
Теги: В мире великобритания референдум шотландия
Парламент Шотландии проголосовал за проведение второго референдума о независимости от Великобритании. 69 членов парламента проголосовали за плебисцит, 59 высказались против. Голосование должно было пройти еще 22 марта, но его перенесли из-за теракта в Лондоне.
Парламент Шотландии проголосовал за второй референдум о независимости от Великобритании, пишет The Telegraph.
За проведение плебисцита проголосовали 69 членов парламента, 59 высказались против. Голосование должно было пройти 22 марта, но его перенесли из-за теракта в Лондоне.
27 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не следует проводить референдум, пока не завершены переговоры о выходе Великобритании из ЕС.
29 марта Мэй уведомит руководство Евросоюза о намерении страны покинуть организацию.
Первый референдум состоялся 2014 году. Тогда 55% населения Шотландии высказалось против независимости.
Читайте также:
В Великобритании назвали окончательную дату запуска Brexit
Совершивший нападения в Лондоне террорист родился в Британии