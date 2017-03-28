Молдавия подпишет меморандум о сотрудничестве с ЕАЭС
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Президент Молдавии Игорь Додон пообещал подписать меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом. По его словам, документ не нуждается в ратификации парламентом и не противоречит ранее подписанным соглашениям.
Молдавия 3 апреля подпишет меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на президента республики Игоря Додона.
"Меморандум будет подписан. Хочет этого правительство или нет, для меня важно, что этого хочет народ. Я обещал это в ходе избирательной кампании – восстановить стратегическое партнерство с Российской Федерацией. И это является конкретным шагом в данном направлении", - заявил он.
Додон отметил, что "документ не нуждается в ратификации парламентом и не противоречит другим документам, которые подписала Молдавия". После подписания документа республика получит статус наблюдателя в ЕАЭС.
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