Киевская полиция задержала трех россиян после нападения на частный дом

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Полиция задержала трех россиян за разбойное нападение на дом частных предпринимателей в селе Сухолучье Киевской области. Еще один подозреваемый разыскивается. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции.

На Украине полиция задержала трех россиян, их подозревают в разбойном нападении на дом. По данным пресс-службы управления Нацполиции по Киевской области, еще один подозреваемый разыскивается.

Неизвестные с пистолетом, ломом и ножами проникли в дом частных предпринимателей в селе Сухолучье Киевской области. Они напали на хозяйку и потребовали отдать деньги и драгоценности. Услышав крики матери, дочь позвала на помощь отца.

"Услышав крик матери, 11-летняя дочь сразу же разбудила отца, который отдыхал в комнате на втором этаже дома. Мужчина мгновенно схватил свой зарегистрированный охотничий карабин и, спускаясь вниз по лестнице на помощь жене, сделал предупредительный выстрел. Злоумышленники сразу бросились наутек. Один из них остался и продолжал физическое насилие над женщиной. Не растерявшись, 43-летний хозяин выстрелил в нападавшего, благодаря чему освободил испуганную жену и вообще спас жизнь себе и родным. От полученного огнестрельного ранения преступник сразу же умер. Им оказался 40-летний безработный неоднократно судимый житель Сумской области", - рассказали в полиции.

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