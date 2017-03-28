Прокуратура нашла нарушения в "Матросской тишине", где повесился заключенный

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Столичная прокуратура выяснила, что в СИЗО "Матросская тишина", где накануне повесился заключенный, не был обеспечен должный контроль за арестованными.

Прокуратура Москвы в ходе проверки обстоятельств самоубийства арестанта в СИЗО №1 "Матросская тишина" выявила нарушения по обеспечению контроля за поведением задержанных, сообщает Генпрокуратура России.

По данным ведомства, администрация следственного изолятора допустила суицид мужчины из-за того, что не был обеспечен контроль за поведением заключенного.

Начальнику УФСИН по Москве внесено представление с требованием усилить контроль за работой СИЗО и привлечь к ответственности виновных.

Ранее Следственный комитет начал проверку по факту смерти арестанта, обвиняемого по статье о незаконном обороте наркотиков.

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