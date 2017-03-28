В Подмосковье произошло ДТП с участием шести автомобилей

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На Новорижском шоссе в Подмосковье произошла авария с участием шести автомобилей. Сообщения о пострадавших пока не поступали, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В Подмосковье на дороге столкнулись шесть машин, передает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области. Авария произошла на Новорижском шоссе.

Сообщения о пострадавших пока не поступали.

Ранее два грузовика столкнулись на улице Декабристов в Москве. В результате происшествия один из них перевернулся. В аварии пострадал один человек. В интернете появилась видеозапись с места ДТП.

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