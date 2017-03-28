Запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции продлили на 90 дней

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Запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции в России продлили еще на 90 дней. Роспотребнадзор также ввел на этот же срок ограничения на продажу спиртосодержащей пищевой продукции. Речь идет о пищевых добавках.

В России продлили запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции на 90 дней. Как рассказал агентству ТАСС источник в Роспотребнадзоре, под запрет также попали пищевые добавки.

Причиной расширения перечня послужила попытка заместить в ряде регионов "ту самую опасную продукцию, которая якобы была косметической, но использовалась для достижения опьянения и была под запретом, пищевыми добавками, но с совершенно однозначными названиями типа "Коньячная", "Хлебная" и так далее".

Запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции был введен в конце декабря 2016 года после массового отравления в Иркутске средством для ванны "Боярышник".

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