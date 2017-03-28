В МЧС Москвы предупредили водителей о гололедице

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В Главном управлении МЧС по городу Москве предупредили о неблагоприятных погодных условиях в столице. В ведомстве отметили, что до утра 29 марта в столице сохранится сильный ветер, гололедица и мокрый снег. Водителям рекомендовали быть внимательней в сложившихся условиях.

В столичном управлении МЧС предупредили москвичей о неблагоприятных погодных условиях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В период с 21:00 28 марта до 10:00 29 марта в столице сохранится северо-западный ветер местами с порывами до 14-19 метров в секунду, гололедица, местами сильная, мокрый снег, снег", - сообщили в МЧС.

В ведомстве предупредили об ухудшении видимости, затруднениях в движении транспорта, заторах и аварийных ситуациях на дорогах, а также об увеличении числа ДТП на опасных участках. Пешеходам рекомендовали при усилении ветра обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, водителям - соблюдать скоростной режим и дистанцию до других участников дорожного движения. По возможности автомобилистам рекомендовали парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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