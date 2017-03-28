Сборная России сыграла вничью с Бельгией в товарищеском матче

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Сборная России по футболу разошлась миром с командой Бельгии в товарищеском матче. Встреча, прошедшая во вторник на стадионе "Фишт" в Сочи, завершилась со счетом 3:3.

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Бельгии со счетом 3:3 в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи, передает ТАСС.

"Прекрасный матч. Может быть, у нас не все еще пока получается, особенно в первом тайме. Но открытие стадиона получилось. Будем двигаться вперед, Бельгия - топовая команда", - прокомментировал президент Российского футбольного союза, вице-премьер России Виталий Мутко.

В тяжелейшем матче @TeamRussia сыграла вничью со сборной Бельгии - 3:3!!! pic.twitter.com/F2lCAb9g10 — Сборная России (@TeamRussia) March 28, 2017

Этот матч стал официальным открытием "Фишта", который был реконструирован после зимних Олимпийских игр 2014 года в футбольный стадион.

Как хозяйка чемпионата мира 2018 года сборная России освобождена от участия в отборочном турнире соревнования. Вместо этого она проводит серию контрольных матчей. Самый недавний из них - до встречи с бельгийцами - состоялся в Краснодаре в пятницу. Сборная России уступила в нем команде Кот-д'Ивуара со счетом 0:2. В следующем товарищеском матче сборная России 5 июня сыграет с командой Венгрии.

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