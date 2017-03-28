Путин и Роухани договорились о совместной борьбе с террористами в Сирии

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Россия и Иран продолжат совместную борьбу с террористическими группировками в Сирии. Об этом было заявлено в Кремле по завершении переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Хасана Роухани. Как пообещал иранский лидер, Тегеран будет поддерживать усилия Москвы в Сирии до полного подавления террористов.

Отношения между Москвой и Тегераном сейчас на пике, отмечает "ТВ Центр". Оттого свой первый госвизит в этом году президент Роухани вполне ожидаемо совершил именно в российскую столицу. График плотный: сначала возложение цветов в Александровском саду, после чего встреча уже на высшем уровне, которая в итоге затянулась на четыре с лишним часа.

"Иран — наш добрый сосед и надежный, стабильный партнер. Мы работаем, и весьма эффективно, практически по всем направлениям. Это и международная деятельность, решение крупных и очень острых международных проблем, работаем в сфере экономики. И в последнее время, в последние годы по всем этим направлениям мы добиваемся значительных результатов. Достаточно сказать, что в прошлом году товарооборот между нашими странами вырос на 70%", - отметил российский лидер.

"Это мой первый зарубежный визит в этом году, чему я очень рад. Это свидетельствует о развитии наших двусторонних отношений. Надеюсь, в ходе этого визита будут предприняты новые шаги для продвижения нашего сотрудничества", - сказал Роухани.

Особое внимание, конечно же, к двум ключевым направлениям. Это атомная энергетика и борьба с международным терроризмом. Буквально накануне этого визита министр иностранных дел Ирана заявил, что Россия снова сможет использовать иранские военные базы. В августе 2016 года с территории этой страны наши ВКС уже наносили удары по террористам в Сирии. Но из-за дипломатического недоразумения между Москвой и Тегераном достигнутые соглашения пришлось отменить. И вот к этой теме, вероятно, вернулись снова.

"Считаем важным и далее укреплять взаимодействие в борьбе с международным терроризмом. Россия и Иран координируют свои шаги в ликвидации ИГИЛ и Ан-Нусры (деятельность этих группировок запрещена в России – ред.). Способствуют урегулированию ситуации в Сирии. Во многом благодаря именно нашим совместным усилиям удалось установить режим прекращения боевых действий и распространить его на значительную часть территории Сирии", - отметил Путин.

Именно благодаря усилиям России, Ирана и Турции удалось провести межсирийские переговоры в Астане, собрав за одним столом не политиков, а тех, кто реально, что называется, воюет на земле. Москва сыграла серьезную роль и в снятии с Тегерана международных санкций, а также в развитии атомной энергетики страны, построив АЭС в Бушере – первую в Иране и на всем Ближнем Востоке. Сейчас этот совместный проект продолжает расширяться.

"Причем, наше взаимодействие осуществляется в строгом соответствии с международным правом, требованиями МАГАТЭ и с соблюдением всех положений совместного всеобъемлющего плана действий в отношении иранской ядерной программы. Построенный Росатомом первый блок Бушер вышел на проектную мощность. Стабильно функционирует и вырабатывает электроэнергию для иранской экономики. Ведется согласование документов по сооружению второго и третьего энергоблоков станции", - подчеркнул российский президент.

Россия планирует построить ТЭЦ на берегу Персидского залива. Наши компании получат доступ к освоению крупных месторождений нефти и газа на территории Ирана. РЖД будет поставлять туда локомотивы и проведет электрификацию железных дорог. В планах Москвы и Тегерана также создание зоны свободной торговли между странами ЕврАзЭс и этой исламской республикой. Еще одна новость придется по вкусу уже туристам. Теперь для посещения Ирана, в случае группового тура, никаких виз получать не нужно. А посмотреть в этой древней стране действительно есть на что.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр", Москва