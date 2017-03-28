На Байкале спасли застрявшую на льду косулю. Видео

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Сотрудники опергруппы "Заповедного Прибайкалья" спасли молодую косулю, которая застряла на льду Байкала. Животное находилось приблизительно в километре от берега. Скорее всего, на такое расстояние её загнали волки.

Видео было снято в районе мыса Средние хомуты на озере Байкал, рассказал "ТВ Центр". Черной точкой на скользком льду – её в километре от берега заметили госинспекторы – оказалась косуля. Зверь не мог даже подняться на ноги, не говоря уже о том, чтобы самостоятельно вернуться на берег.

"Мы подъехали, осмотрели. Животное не нуждалось в ветеринарной помощи. В связи с чем, нами было принято решение, что животное доставить к берегу и отпустить в естественную среду его обитания", - рассказал государственный инспектор в области охраны окружающей среды ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Виталий Голубев.

Спасательную операцию годовалой самки инспекторы снимали на камеру. Комментировали почти каждый шаг. Обездвиженное животное – косуле связали копыта, чтобы она не поранилась – погрузили в машину и отвезли на берег. Набравшись сил, зверь скрылся в лесу. Если бы не помощь спасателей, шансы на выживание у этой особи, скорее всего, были бы минимальны.

"Есть такая пословица, веселая с одной стороны – как корова на льду. На самом деле, для животных чаще всего это заканчивается трагически. Они бывают заклеваны воронами заживо. Либо этим пользуются хищники крупные. В нашем случае животному повезло. Его спасли. Слава богу, что в этом случае люди оказались рядом и поступили правильно, профессионально", - сказала замдиректора ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" по научной работе Светлана Бабина.

И такие случаи – не редкость. За сезон набирается несколько десятков. Главное, чтобы подмога пришла вовремя. Ведь без неё расстаться с жизнью зачастую рискуют даже хищники.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр"