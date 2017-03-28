Мартовская погода преподносит сюрпризы по всей России

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Мартовская погода преподносит сюрпризы практически всем жителям страны. В центральных регионах – резкое похолодание, дождь со снегом. В Москве штормовое предупреждение. В течение дня сильный ветер повалил несколько деревьев. Ураганный ветер и в южных регионах страны. Его порывы достигают 30 метров в секунду. Мощный вихрь обрывает провода, срывает крыши домов, валит деревья и рекламные щиты.

Погода преподносит сюрпризы от финского залива до Азовского моря, отмечает "ТВ Центр". В столичном регионе снегопад и метель, которые начались еще в воскресенье, только набирают свою силу. Хлопот добавляет мартовское непостоянство. За один час характер погоды может поменяться несколько раз. По прогнозам, капризы продолжатся вплоть до конца месяца, что не радует ни жителей, ни коммунальные службы. Мосводосток на круглосуточном дежурстве. К ЧП готовы и энергетики.

"Погода будет временами напоминать зимнюю и связано это с тем, что столичный регион останется в тыловой части семейства циклонов, которые продолжат вовлекать в центр европейской России холодный воздух из бассейна Ледовитого океана. В пятницу у нас пока самая холодная ночь, когда мы ожидаем понижение температуры до 6 и 11 градусов ниже ноля", - рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Суровый нрав Ледовитого океана ощущают все жители центральных регионов России. Ветер повсеместно. А чем южнее, тем еще и осадки тверже. Воронеж, Липецк – после ясного неба грянул град. Так неожиданно, что, казалось бы, обычное атмосферное явление повергло жителей в шок.

В Ростовской области скорость ветра достигает 30 метров в секунду и сорванные вывески с фасадов домов – это еще цветочки.

"И вот пришёл ураган. У нас второе дерево так падает. Первый раз там упало и второй раз сегодня здесь. Вот разбило окно. Два балкона, рамы, и в квартире все выбило", - рассказала жительница Ростова-на-Дону Надежда Рычагова.

Во дворах – бурелом. Количество поваленных деревьев в городе исчисляется десятками. Горожане жалуются, что это были в основном старые растения – те, что коммунальные службы не успели спилить. Деревья падали и на проезжую часть. КамАЗу полностью смяло кабину, водитель и пассажир погибли.

На въезде в станицу Романовскую из-за ветра произошла авиакатастрофа местного значения. С постамента сдуло Як-18 – символ этого населенного пункта, в котором располагается известный аэроклуб. В Волгодонске жители были неприятно удивлены изменившемся пейзажем. Упала увенчанная орлом памятная стела, установленная в честь строителей города. Стихия в очередной раз показала, что она сильней любых строителей.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"