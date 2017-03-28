Медведев заявил о заинтересованности в развитии связей с Узбекистаном

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Россия заинтересована в динамичном развитии связей с Узбекистаном, как в торгово-экономической сфере, так и в других областях, представляющих взаимный интерес. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев в ходе встречи со своим узбекским коллегой Абдуллой Ариповым.

Глава российского кабинета министров отметил важность предстоящего визита в нашу страну президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. По данным "ТВ Центра", он запланирован на конец апреля. Это будет первый официальный визит Мирзиёева в Россию в статусе главы государства.

"Во время визита предполагается подписание большого количества документов по самым разным направлениям сотрудничества. Нужно, чтобы они были качественными, нужно, чтобы они самым существенным образом подтолкнули вперед сотрудничество между Россией и Узбекистаном. Чтобы они были основой для выстраивания дружеских отношений на будущее", - сказал Медведев.