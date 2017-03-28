Один человек погиб в результате ДТП на Щелковском шоссе

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В Подмосковье в результате ДТП на Щелковском шоссе один человек погиб и трое пострадали. Сообщается, что Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом.

В Подмосковье на Щелковском шоссе погиб один человек и трое пострадали в результате ДТП с участием Mercedes и КамАЗа, сообщает агентство "Москва".

"На 24 км Щелковского шоссе автомобиль марки Mercedes выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с КамАЗом. В результате ДТП один человек погиб и трое пострадали", - сообщает агентство.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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