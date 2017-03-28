"Дочка" Сбербанка на Украине сменит название после продажи

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После завершения сделки по продаже украинской "дочки" Сбербанка актив будет переименован. Об этом заявил один из покупателей, владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников.

Покупатель украинской "дочки" Сбербанка - владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников - раскрыл ее новый бренд.

"По всей видимости, он будет носить имя Norvik Bankа, потому что он будет дочерним по отношению к европейскому Norvik Bankа", - рассказал "Эху Москвы" Гусельников, подчеркнув, что смена бренда сработает в интересах и покупателя, и продавца.

Во вторник все отделения Сбербанка на Украине были разблокированы. Отделение в Днепре уже работает, а банки в Киеве и Запорожье возобновят работу завтра.

Накануне Сбербанк объявил о продаже своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов, в который вошли латвийский Norvik Banka и частная белорусская компания.

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