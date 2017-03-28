Тиллерсон попросит НАТО оказать давление на Россию

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует в ходе своей предстоящей поездки в Брюссель добиваться от НАТО продолжения давления на Россию, чтобы она прекратила "агрессию против соседей". Он также намерен обсудить со своими партнерами вопросы, связанные с действиями России в киберпространстве.

Шеф американской дипломатии Рекс Тиллерсон планирует в ходе своей предстоящей поездки в Брюссель поговорить с партнерами по НАТО о продолжении давления на Россию, передает ТАСС со ссылкой на источник в Госдепе.

Тиллерсон собирается указать на "необходимость для НАТО оказывать давление на Россию, чтобы положить конец ее агрессии против соседей и добиться выполнения минских обязательств". Кроме этого, он намерен обсудить вопросы, связанные с действиями России в киберпространстве.

Новая администрация США также собирается добиться от НАТО увеличения роли организации в борьбе с терроризмом. В частности, речь идет о доведении государствами-членами Североатлантического договора расходов на оборону как минимум до уровня в 2% ВВП.

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