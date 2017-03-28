Суд в Мордовии разрешил учительницам-мусульманкам носить платки

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В Мордовии суд отменил запрет на ношение мусульманских платков в школе, который руководство Белозерьевской средней школы распространило на своих сотрудников.

Ромодановский районный суд Мордовии удовлетворил иск учителей Белозерья, которым директор школы запретил носить на работе мусульманские головные уборы, передает "Интерфакс".

В декабре 2016 года руководство Белозерской школы запретило носить религиозные головные уборы, а позже сделало выговоры 13 учителям, которые отказались подчиниться новым правилам. Учителя подали заявление в суд с просьбой признать эти приказы незаконными и дискриминационными.

По словам адвоката, учителям отказали лишь в возмещении морального вреда на сумму 5 тысяч рублей.

В феврале 2015 года Верховный суд России признал законным запрет на ношение мусульманских головных платков в школах Мордовии.

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