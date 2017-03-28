СК начал проверку после падения 13-летнего подростка с крыши ТЦ в Москве

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СК по Москве проводит проверку по факту инцидента в одном из торговых центров, с крыши которого упал подросток. В настоящий момент следователи выясняют, каким образом ребенок смог оказаться на крыше здания.

В Москве проводится проверка после инцидента в одном из торговых центров, с крыши которого упал подросток. Следователи инициировали проверку, в ходе которой станет известно, каким образом ребенок смог оказаться на крыше здания.

Как рассказала TVC.RU старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, инцидент произошел 28 марта. Прохожие обнаружили 13-летнего подростка с травмами, характерными для падения с высоты. Мальчик был госпитализирован.

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