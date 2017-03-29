08:12, 29 марта 2017

При пожаре в Комсомольске-на-Амуре погиб ребенок

Теги:  комсомольск-на-амуре  пожар  Происшествие

В Комсомольске-на-Амуре во время пожара в жилом доме погиб ребёнок, еще трое детей пострадали. Четверых жильцов удалось спасти.

В Комсомольске-на-Амуре пожар унес жизнь ребенка. По предварительным данным следствия, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнём или нарушение правил эксплуатации электроприборов, передает "ТВ Центр".

Семья, проживавшая в этом доме, считалась неблагополучной. А сообщение о возгорании поступило слишком поздно.

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