Супруге Фийона предъявлены обвинения в коррупции

Теги: В мире выборы франция

Французские следователи предъявили обвинения в коррупции супруге кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона Пенелопе. Все претензии в рамках скандального дела о её фиктивном трудоустройстве помощником собственного мужа, когда тот был депутатом Национального собрания.

Французские следователи предъявили обвинения в коррупции Пенелопе Фийон. Теперь она проходит как соучастница по нескольким статьям, в том числе "Хищение государственных средств" и "Сокрытие мошенничества с отягчающими обстоятельствами". Уведомление о начале судебного производства ей вручили после многочасового допроса, передает "ТВ Центр".

Громкое дело в отношении супругов - так называемый "Пенелопагейт" - разразился в конце января после публикаций, где утверждалось, что за несколько лет госпожа Фийон получила около миллиона евро, хотя де факто не работала в парламенте. Её мужу также предъявлено обвинение в растрате казённых средств. Скандал сильно повлиял на его рейтинг в президентской гонке - Франсуа Фийон оказался на третьем месте.

Читайте также:

Прокуратура Франции заинтересовалась дорогими костюмами Фийона

Марин Ле Пен: Евросоюз скоро исчезнет с политической карты мира

Фийон потребовал начать расследование в отношении Олланда