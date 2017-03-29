Тереза Мэй официально запустила процедуру Brexit

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Премьер Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, в котором она уведомила власти Евросоюза о запуске процедуры выхода страны из ЕС. Фотографию исторического момента публикует британская пресса.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала официальное письмо-уведомление о начале запуска выхода страны из ЕС. Документ передаст в среду днем главе Евросовета Дональду Туску постпред страны Тим Барроу. А Мэй проинформирует парламент Великобритании о начале Brexit. Эти формальности означают, что дан старт двухлетним переговорам о том, на каких условиях Лондон покинет Евросоюз, передает "ТВ Центр".

До этого глава правительства по телефону пообщалась с канцлером ФРГ, а также главами Евросовета и Еврокомиссии. Все участники согласились с тем, что Великобритания останется союзником ЕС. Другие планы - у Шотландии, где местный парламент поддержал предложение провести повторный референдум о независимости. Государство намерено остаться в составе единой Европы.

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