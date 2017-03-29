В Перу при посадке загорелся пассажирский Boeing. Видео

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В Перу во время посадки загорелся пассажирский Boeing. Как сообщают СМИ, пострадали 26 человек, одного доставили в больницу.

Инцидент произошел с пассажирским Boeing в Перу. Во время приземления у лайнера возникли неполадки с шасси. Самолёт наклонился на правый бок и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, передает "ТВ Центр".

Судя по кадрам, которые сняли покинувшие борт пассажиры, на землю разлилось топливо, оно сразу загорелось. В любой момент мог произойти взрыв. Но экипаж успешно провел эвакуацию всех 140 человек, летевших этим рейсом. Известно о 26 пострадавших.

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