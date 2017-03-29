Сильное землетрясение произошло на Камчатке

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На Камчатке зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр находился в 85 километрах от поселка Усть-Камчатск. Кроме того, на вулкане Ключевской был зафиксирован пепловый выброс высотой до 7,5 километров над уровнем моря. По предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате этих событий нет.

Сильное землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Тихом океане недалеко от поселка Усть-Камчатск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дежурную службу сейсмостанции "Петропавловск".

"Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в акватории Тихого океана у берегов Камчатки. Эпицентр находился в 85 километрах от поселка Усть-Камчатск. Население ощутило толчки силой до 5 баллов. Объявлена угроза цунами", - говорится в сообщении.

Землетрясение произошло в 16:09 по местному времени (07:09 по московскому). По предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

Кроме того, в региональном МЧС отметили, что на вулкане Ключевской на Камчатке был зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до 7,5 километров над уровнем моря. В настоящее время пепловый шлейф распространился на 75 километров от вулкана, однако населенные пункты на его пути отсутствуют.