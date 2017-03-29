Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО

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Сенат США одобрил договор о вступлении Черногории в НАТО. "За" проголосовали почти все члены высшей палаты. Теперь документ должен подписать Дональд Трамп.

Сенат США проголосовал за вступление Черногории в НАТО. Как ожидается, Североатлантический альянс пополнится новым – 29-ым государством - в этом году. Сами же власти Черногории не собираются выносить данный вопрос на референдум, а хотят принять его в парламенте, передает "ТВ Центр".

В 2016 году республика получила в НАТО статус наблюдателя, когда был подписан протокол о вступлении в альянс. После чего американский Сенат долго не выносил документ на голосование, и сделал это только после того, как к сенаторам обратится новый госсекретарь Рекс Тиллерсон.

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