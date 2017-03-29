Латвийский депутат отказался пользоваться лифтом назло России

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Латвийский парламентарий Имантс Парадниекс заявил, что не собирается кормить экономику России и отказался пользоваться лифтом. По его словам, он теперь ходит на верхние этажи зданий пешком, так как Латвия частично закупает энергию у страны-соседа.

Депутат Сейма Латвии Имантс Парадниекс заявил, что отказался пользоваться лифтом. Он отметил, что таким способом решил не поддерживать экономику России.

По словам парламентария, он не использует лифт, чтобы подняться наверх, "нигде и никогда". Парадниекс подчеркнул, что те, кто добирается на верхние этажи зданий с удобствами, кормят российскую экономику, так как его страна частично закупает "энергию у них".

Это признание депутат сделал в эфире телеканала LNT, сообщает агентство Sputnik.

Ранее Парадниекс раскритиковал кафе "Ленинград" в центре Риги. Парламентарию не понравилось название заведения. Он назвал его "коммунистической отрыжкой на кириллице в свободной стране Латвии". Позднее депутат публично извинялся и признал свой поступок глупым.